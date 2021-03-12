Etiyopya'da çatışmalardan kaçan Tigray halkına gıda yardımı yapıldı
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Etiyopya'da çatışmalardan kaçan Tigray halkına gıda yardımı yapıldı

12.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:48

Yardım uçağının inişi Yardım malzemelerinin indirilişi Yardım kuruluşu yetkilisinin konuşması Yardımların dağıtılması ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde yaşanan çatışmalardan kaçarak Mekele kentine sığınanlara gıda yardımı yaptı.

Yardım uçağının inişi

Yardım malzemelerinin indirilişi

Yardım kuruluşu yetkilisinin konuşması

Yardımların dağıtılması ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde yaşanan çatışmalardan kaçarak Mekele kentine sığınanlara gıda yardımı yaptı.

Etiyopya'da çatışmalardan kaçan Tigray halkına gıda yardımı yapıldı
Etiyopya'da çatışmalardan kaçan Tigray halkına gıda yardımı yapıldı
Etiyopya'da çatışmalardan kaçan Tigray halkına gıda yardımı yapıldı
Etiyopya'da çatışmalardan kaçan Tigray halkına gıda yardımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Abdu Abdulbaqi

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:49:10. #1.15#
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