Etiyopya Başbakanı: Eritre birliklerini Tigray'dan çekecek
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Etiyopya Başbakanı: Eritre birliklerini Tigray'dan çekecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Etiyopya Başbakanı: Eritre birliklerini Tigray'dan çekecek

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Eritre'nin birliklerini Etiyopya'nın Tigray bölgesinden çekmeyi kabul ettiğini duyurdu.

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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Eritre'nin birliklerini Etiyopya'nın Tigray bölgesinden çekmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eritre'nin birliklerini Etiyopya'nın Tigray bölgesinden çekmeyi kabul ettiğini belirterek,  "26 Mart'ta Asmara'ya yaptığım ziyaret sırasında Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yaptığımız görüşmelerde, Eritre hükümeti birliklerini Etiyopya sınırından çekmeyi kabul etti" ifadelerine yer verdi.


Etiyopya Başbakanı: Eritre birliklerini Tigray'dan çekecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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