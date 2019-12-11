Etiyopa Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü Oslo'da düzenlenen törenle aldı
2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali ödülü Norveç'in başkenti Oslo'da aldı
11.12.2019 07:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:01
2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali, ödülü Norveç'in başkenti Oslo'da aldı.
Etiyopya Başbakanı Ahmet Ali'nin ödüle komşu ülke Eritre ile barışı sağlama çabaları nedeniyle layık görüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com