Etiyopa Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü Oslo'da düzenlenen törenle aldı
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Etiyopa Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü Oslo'da düzenlenen törenle aldı

2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali ödülü Norveç'in başkenti Oslo'da aldı

11.12.2019 07:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:01
Etiyopa Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü Oslo'da düzenlenen törenle aldı

2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Başbakanı Abiy , ödülü Norveç'in başkenti Oslo'da aldı.


Etiyopya Başbakanı Ahmet Ali'nin ödüle komşu ülke Eritre ile barışı sağlama çabaları nedeniyle layık görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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