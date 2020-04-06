Etimesgut Belediyesinin koronavirüs tedbirleri Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "EtiATA Hizmet Birimimizden 390 yaşı ilerlemiş büyüğümüz, 145 engellimiz, 630 ihtiyaç sahibi vatandaşımız ve 393 mülteci olmak üzere her gün 1558 aileye aşevimizden yemek hizmeti veriyoruz.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "EtiATA Hizmet Birimimizden 390 yaşı ilerlemiş büyüğümüz, 145 engellimiz, 630 ihtiyaç sahibi vatandaşımız ve 393 mülteci olmak üzere her gün 1558 aileye aşevimizden yemek hizmeti veriyoruz." ifadesini kullandı.

Demirel, yazılı açıklamasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyenin yaptığı 1 haftalık çalışmaları anlattı.

Kurdukları "EtiATA Hizmet Birimi" ile sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demirel, "EtiATA Hizmet Birimimizden 390 yaşı ilerlemiş büyüğümüz, 145 engellimiz, 630 ihtiyaç sahibi vatandaşımız ve 393 mülteci olmak üzere her gün 1558 aileye aşevimizden yemek hizmeti veriyoruz. İlBilge Hatun Erinç Huzurevi'nde kalan 45 yaşlımız için de tüm tedbirleri titizlikle uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zabıta ekipleri tarafından 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan 55 ailenin market alışverişlerinin yapıldığını aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Sağlık ve bankacılık işlemleri de güvenli bir şekilde yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 1 haftada 400'e yakın vatandaşa hizmet verilmiştir. Temizlik ekipleri tarafından 27 mahallede, 68 cadde, 14 kapalı-açık pazar yeri dezenfektan maddelerle yıkanarak temizlenmiştir. 1000'i aşkın askeri tesis, emniyet birimi, kamu kurum ve kuruluş binası, eczaneler, pazar yerleri parklar ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarla alışveriş yaptığı iş yerleri ilaçlanarak dezenfekte edilmiştir. Belediye Oteli ise Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına tahsis edilmiştir."

EtiATA Hizmet Biriminin yaşı ilerlemiş, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların bilgilerini alarak, veri havuzu oluşturulduğunu belirten Demirel, yapılan değerlendirmelerin ardından bu ailelere yemek, gıda, ETİ-KART hizmeti sunulduğuna değindi.

Demirel, "Etimesgut Belediyesi tüm birimleriyle sizler için sahada çalışıyor. Lütfen sizde bu mücadeleye destek olun ve evinizde kalın." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA