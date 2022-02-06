Etiler'de hareketli anlar, polis, yaşlıları 1 milyon lira dolandıran şahsı suçüstü yakaladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Etiler'de bir telefon dolandırıcılığı çetesi, 65 yaşındaki adamı ve 78 yaşındaki kadını polis süsü vererek yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı. Yaşlı iki vatandaşla paraları yanlış kişilere vermesinler diye aralarında "Sarı saçlım, mavi gözlüm" diye parola bile belirleyen çeteden bir şahıs, paraları alıp kaçmaya başladı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Beşiktaş polisi şahsı suçüstü kıskıvrak yakaladı. Hareketli anlar kameralara yansırken, emekli öğretmen olduğu öğrenilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi, paralar ise sahiplerine teslim edildi.

Beşiktaş Etiler'de geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda telefon dolandırıcılığı çetesi, akşam saatlerinde 65 yaşındaki Ömer Erdal Mertan'ın ev numarasını aradı. Kendisini "Polis memuru Volkan" olarak tanıtan dolandırıcı, Mertan'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi. Mertan'a hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Sarı saçlım, mavi gözlüm" parolasıyla dolandırdılar

Daha sonra dolandırıcı yaşlı adama aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Sarı saçlım, mavi gözlüm" olduğunu söylemesinin ardından ertesi gün Mertan, 5 bankadaki hesaplarının dökümlerini ve hesap cüzdanlarını aldı. Ardından da dolandırıcıyı arayarak yaptığı işlemleri anlattı.