Etik Kongresi sona erdi

08.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:29

Kongre'ye çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanı, tarım ve gıda sisteminin farklı alanlarından paydaşlar katıldı. Kongre'de günümüzün önemli tarım ve gıda etiği sorunlarına ışık tutan bildiriler yanında, konferans ve panel sunumları ile renkli tartışmalar yer aldı. Verimli ve coşkulu bir etkileşim ortamı sağlayan Kongre; tüm katılımcılar tarafından bilimsel ve sosyal içeriği ile başarılı bir uluslararası etkinlik olarak değerlendirildi.

TARGET Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ'un konuşması ile başlayan ve açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı Kongre'de, iki gün boyunca iki ayrı salonda, 9'u yurtdışından gelen uluslararası tanınırlığa sahip bilim insanları tarafından sunulan 74 sözlü bildiri yer aldı. Kongre'de 2 açık oturum düzenlendi. Ayrıca 10 poster sunumu yer aldı. Kongre'yi yaklaşık 400 kişi takip etti.

Felsefe, iktisat, hukuk, sosyoloji, gıda mühendisliği, tıp doktorluğu, ziraat mühendisliği, veteriner hekimliği, peyzaj mimarlığı, kamu yönetimi, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, su ürünleri mühendisliği, gazetecilik, eczacılık alanlarından katılımcılar, bilimsel çalışmaları ve yorumlarıyla Kongre'ye katkıda bulundular.Çok sayıda disiplinin temsil edildiği etkinlik birbirinden farklı bakış açılarının ve yaklaşımların buluştuğu zengin bir bilimsel şölen olarak yaşandı.

Kongre'nin, alanında ülkemizdeki etik farkındalığı ve duyarlılığı arttırmakta önemli etkisi olacağı, gelecek günlerdeki çalışma ve tartışmalara kaynak oluşturacak nitelikte olduğunu ifade eden TARGET Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, "Tarım ve gıda etiği alanında dünyanın önde gelen isimlerinin yer aldığı Kongremiz, 'tarım ve gıda sisteminin tüm süreçlerinde ve katmanlarında etik değerlerin yeşermesine ve gelişmesine katkıda bulunmak' olarak saptanmış bulunan amacına önemli ölçüde ulaştı. Son günlerde ortaya çıkan, örneğin ıspanak zehirlenmeleri gibi olaylar, tarım ve gıdada 'etik' konularına dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Etik davranışları sadece konuşmayıp hayatımızın bir parçası haline getirmenin gerekliliği gün gibi ortadadır. Dernek olarak etik hakkında konuşmaya ve bu alanda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler