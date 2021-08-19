Eternal Fire ve Sangal Esports maçı eski takım arkadaşlarını karşı karşıya getiriyor!
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Eternal Fire ve Sangal Esports maçı eski takım arkadaşlarını karşı karşıya getiriyor!

Eternal Fire ve Sangal Esports maçı eski takım arkadaşlarını karşı karşıya getiriyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

CS:GO arenası bugün büyük bir mücadeleye sahne oluyor. XANTARES ve imoRR'lu Fire Eternal, eski takım arkadaşları MAJ3R, ngiN ve paz'ın yer aldığı Sagnal Esports karşısına çıkıyor.

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen ve Turkish Dream Team olarak adlandırılan CS: GO kadrosu Eternal Fire, resmi olarak ilk katıldığı turnuvada önemli bir karşılaşmaya çıkıyor.

ESA Supremes Vestel Cup 2021 ile ilk resmi turnuvasına çıkan Eternal Fire, İstanbul wildCats ve Şahangiller Espor'u yenerek turnuvaya 2'de 2 yaparak başladı. Sangal Esports ise, Thunderbolts ve Brosskiez karşısında üstün bir performans sergileyerek, maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı.

XANTARES, woxic, Calyx imoRR ve ISSAA'dan oluşan Eternal Fire CS:GO takımı, bugün eski takım arkadaşları paz, 3ngin ve MAJ3R'in yer aldığı Sangal Esports karşısına çıkıyor.

Eternal Fire ve Sangal Esports maçı eski takım arkadaşlarını karşı karşıya getiriyor!
Eternal Fire ve Sangal Esports maçı eski takım arkadaşlarını karşı karşıya getiriyor!

Eternal Fire ve Sangal Esports arasında gerçekleşecek karşılaşma, hepimizin tanımış olduğu Özgür "root" Alagül tarafından saat 18.00'de twitch.tv/eternalfiregg kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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