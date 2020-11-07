Eta Kasırgası, Guatemala'yı vurdu: 50 ölü
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Eta Kasırgası, Guatemala'yı vurdu: 50 ölü

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 00:57
Eta Kasırgası, Guatemala'yı vurdu: 50 ölü

Eta Kasırgası'nın etkili olduğu Guatemala'da meydana gelen heyelanda 50 kişi hayatını kaybederken, kasırganın vurduğu Orta Amerika genelinde ise can kaybının 70 olduğu ifade edildi.

Eta Kasırgası'nın etkili olduğu Guatemala'da meydana gelen heyelanda 50 kişi hayatını kaybederken, kasırganın vurduğu Orta Amerika genelinde ise can kaybının 70 olduğu ifade edildi.

Eta Kasırgası'nın vurduğu Orta Amerika ülkesi Guatemala'da meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Guatemala'da kasırgasının neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, can kayıplarının yarısının toprak kayması nedeniyle 20 evin yıkıldığı kasabada olduğunu ifade ederek, "Bölgelere yürüyerek ulaşmaya çalışacağız, çünkü yollar toprak kayması nedeniyle kapandı" dedi.

Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmalarına hız verildi. Devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle, arama kurtarma ekipleri heyelandan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan ve can kayıplarının yarısının yaşandığı San Cristobal Verapaz kasabasına ulaşmakta zorluk çekiyor.

Orta Amerika'da ölü sayısı 70

Eta Kasırgası, Guatemala'nın yanı sıra Nikaragua ve Honduras gibi ülkelerde de etkili oldu. Orta Amerika ülkelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 70 olduğu ifade ediliyor. Salı günü Nikaragua ve Honduras'ta etkili olan Eta Kasırgası şiddetli yağış ve toprak kaymalarına neden oldu. Nikaragua'da 2 kişi toprak kayması nedeniyle hayatını kaybederken, kasırga öncesinde yapılan uyarılarla binlerce kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi.

Honduras'ta ise San Pedro Sula kentinde 13 yaşındaki bir kız heyelan sonucu evinin yıkılmasıyla yaşamını yitirdi. Honduras hükümeti, şiddetli yağış sonucu suların yükselmesinin ardından 500 Honduraslının evlerinden kurtarıldığını açıkladı. - GUATEMALA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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