Eta Fransa'ya Silah Teslim Etti

Bayonne Cumhuriyet Savcısı Samuel Vuelta Simon, Bask Yurdu ve Özgürlük Örgütü'nün (ETA) çok sayıda silah ve mühimmatı Fransa'ya teslim ettiğini açıkladı.

Le Figaro'da yer alan haberde, savcı Simon'un, İspanyol El Mundo gazetesinde yer alan haberi doğruladığı kaydedildi.

Haberde, gelecek ay kendini feshetmeye hazırlanan ETA'nın, Fransa'nın Bayonne kenti yakınlarındaki bir bölgede saklanan silah ve mühimmata dair bilgiyi Fransız yetkililere verdiği aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmat sandığının polis tarafından teslim alındığı ve incelemelerin devam ettiği belirtilen haberde, silahların bulunduğu yere dair bilgiyi veren kişinin kimliğinin bilinmediği vurgulandı.

İlk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 800'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt, geçen hafta bir açıklama yaparak, eylemlerinden zarar görenlerden özür dilemişti.

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya'da, 52 kişi Fransa'da, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor.