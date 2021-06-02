Et yiyen örümcek Muğla'da paniğe neden oldu
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Et yiyen örümcek Muğla'da paniğe neden oldu

Et yiyen örümcek Muğla'da paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız Örümceği' Muğla'nın Yatağan İlçesinde görüldü.

Halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız Örümceği' Muğla'nın Yatağan İlçesinde görüldü. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede paniğe neden oldu.

Muğla'nın Yatağan İlçesi Turgut Mahallesinde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti. Örümceğin halk arasında "Et yiyen örümcek" olarak bilinen Sarıkız Örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecana neden oldu.

"1 metre zıplayabiliyor"

Sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürüttüğü, etle beslenen bir etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayarak ve ısıya duyarlı hareket ettiği öğrenilirken, diğer örümcekler insandan kaçarken, bu türün direkt ısırmak için insanların üzerine gelebildiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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