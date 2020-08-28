Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
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Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı. Yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
28.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:28

Edinilen bilgiye göre, yangın, önceki gün Gürpınar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde ikamet eden İhsan Aslan'a ait evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti.

İTFAİYE ERLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yangında maddi zararın meydana geldi. Eşyalar kullanılmaz hale gelirken, yangın sonrası evde yapılan incelemede küle dönen eşyaların arasında yanmamış halde bir Kur'an-ı Kerim bulundu. Sadece kenarlarından yanan ve diğer sayfaları sağlam haldeki Kur'an-ı Kerim'i bulan itfaiye erleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: İHA

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