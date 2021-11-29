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ESTÜ'de mimarlık eğitimi konuşuldu

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Teknoloji
ESTÜ'de mimarlık eğitimi konuşuldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ev sahipliğinde Mimarlar Odası tarafından Mimarlık ve Eğitim Kurultayı düzenlendi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ev sahipliğinde Mimarlar Odası tarafından Mimarlık ve Eğitim Kurultayı düzenlendi.

ESTÜ Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) de destek verdi.

Mimarlık eğitimiyle ilgili konuların tartışıldığı kurultayın açılış konuşmalarını Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu yaptı.

Mimarlık eğitimi ve pratiği ile ilgili güncel konuların, sorunların ve çözüm önerilerinin 5 oturumda tartışıldığı kurultaya Türkiye'nin önde gelen mimarlık akademisyenleri ile mimarları katıldı.

Kurultay kapsamında Mimarlık Bölümleri Diploma Projeleri Sergisi de açıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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