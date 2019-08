Estram hijyene önem veriyor

Eskişehirlilerin toplu taşıma hizmetini karşılayan 47 tramvay, her akşam 22.00 ile 06.00 saatleri arasında büyük bir titizlikle temizlenerek bir sonraki günün seferlerine hazırlanıyor.

Her gün ortalama 115 bin kişinin tercih ettiği tramvaylarda vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla her akşam titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor. 7 ayrı hatta hizmet veren 47 tramvay, sefer sürelerini tamamladıktan sonra Estram Bakım Merkezinde detaylı bir temizliğe alınıyor. Tramvay içerindeki her nokta ilgili personel tarafından temizlenerek bir sonraki günün kullanımına hazır hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmeleri amacıyla araç içi ve dışı temizliğine büyük önem veriyoruz. Rutin olarak seferlerin bitmesiyle birlikte ekiplerimiz sabah 06.00'ya kadar tüm tramvaylarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Astım, bronşit gibi hastalığı olan vatandaşlarımızı da düşünerek kullandığımız temizlik ürünlerini büyük bir özenle seçiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler