Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali görenleri büyüledi

Sesinin yanı sıra yıllardan bu yana sergilediği tavırla da hayranlarının beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı. Estetik yaptırdığı iddia edilen şarkıcının fotoğrafına çok sayıda olumlu yorum geldi.

Sesi ile milyonları kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, bu sefer fotoğrafıyla büyüledi. Daha önce hakkında estetik iddiaları olan Özer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum haldı. Hayranları Özer için, "Çok güzel olmuşsun", "Harika duruyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

"ŞAHANEYİM, SİZLERİ ÇOK ÖZLEDİM"

Ulusal Model Yarışması'nın büyük finalinde jüri olan Zerrin Özer, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Özer, "Şahaneyim, sizleri çok özledim. Çok iyiyim sağlığıma çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir ortam. 1.5 senedir evdeyim. Evden dışarı çıkmadım, tatil falan da yapmadım. Sadece çalıştım hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor aile saadeti, öyle" ifadelerini kullandı.

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bu arada geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir fotoğrafın ardından 'Zerrin Özer çok değişmiş. Estetik operasyon mu yaptırdı?' sorularını akıllara getiren Özer'in hiç değişmemiş olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Zerrin Özer'in paylaşımı: