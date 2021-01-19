Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
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Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor

19.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:17
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor

Survivor 2018 Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile üne kavuşan kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere yarışmanın ardından yaptırdığı estetiklerle büyük bir değişim yaşadı. Nagihan'ın yeni halini görenlerse tanımakta güçlük çekiyor.

Survivor'la ülke çapında tanınan Nagihan Karadere, değişimiyle herkesi şoke etti. 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi.

AĞIZLARI AÇIKTA BIRAKTI

Eşiyle yaşadığı sorunlar ve boşanma olayları ile gündeme gelen Nagihan Karadere estetikle tanınmaz hale geldi. Dudaklarını, göğüslerini ve burnunu yaptıran Karadere değişimiyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nagihan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı.

Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
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