Estetik ameliyatı olmak için gittiği hastaneden tabutla çıktı

Burun ameliyatı için Paris'ten İstanbul'a gelen Manolya Oktay'ın, anestezi sonrası nabzı durdu. 40 gün yoğun bakımda tedavi gören genç kız, hayatını kaybetti. Oktay'ın ailesi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kesin ölüm nedenini ortaya koyacak otopsiyi bile yapmadan cansız bedenini hastanede sakladılar" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ve Hukuk Fakültesinde son sınıfta olan 24 yaşındaki Manolya Oktay burnundaki şekil bozukluğundan şikayetçi oldu. Ailesine estetik ameliyat olmak istediğini aktaran genç kız İstanbul'da bulunan özel bir hastane ile görüşme sağlayıp ameliyat için gerekli anlaşmaları yaptı.

ANESTEZİDEN SONRA RAHATSIZLANARAK YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Aynı gün ameliyat masasına yatan Oktay, anestezi verildikten sonra iddiaya göre kalp ritmi artarak fenalaştı. Doktorların müdahalesinin ardından genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yine iddiaya göre Manolya Oktay, nabzı durduğu ve beynine oksijen gitmediği için bitkisel hayata girdi.

KIZIN CANSIZ BEDENİNİ PARA ÖDENDİKTEN SONRA VERDİLER

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre 40 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kızın ailesine, hastane geçen günlerde 165 bin liralık bir fatura kesti. Faturanın ödenmesini isteyen hastane yetkilileri, aileden ücreti tahsil ettikten sonra genç kızın cansız bedenini aileye verdi. Kızının öldüğünü o an öğrenen anne sinir krizi geçirdi.

"KIZIMIZIN ÖLÜMÜ ADLİ NİTELİKTE OLMASINA RAĞMEN BİZDEN SAKLANDI"

Acılı aile geçen günlerde, hastane ve Op. Dr. Mirza F. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kızlarının ihmaller zincirine kurban gittiğini belirten aile, hatalı tedavi neticesinde kızlarının öldüğünü öne sürerek, "Kızımızın ölüm şekli hastane tarafından doğal sebepler olarak gösterilmiştir. Estetik ameliyat olmak amacıyla hastaneye yatan ancak yapılan hatalı tedavi sonrası hayatını kaybeden kızımızın ölümü adli nitelikte olmasına rağmen bizden saklandı" ifadelerini kullandı.

"HASTANE KUSURLU"

Dilekçede yer alan ifadelerde "Savcılık otopsi yapıp kızımın asıl ölüm nedenini tespit etmeliydi. Hastane kusurlu. Manolya Oktay, anaflatik şok olarak tabir edilen alerjik reaksiyonu olduğunu doktorlara belirtmesine rağmen kızımızın alerjisi olduğu penisilin vücuduna enjekte edildi" denilerek hastanenin kusurlu olduğu öne sürüldü. Oktay, hastaneden cansız bedeni verildikten sonra aile tarafından dede toprağı Şanlıurfa'ya defnedildi.

"CANSIZ BEDENİNİ HASTANEDE SAKLADILAR"

Oktay, "Basit bir estetik operasyonu yüzünden kızımız canından oldu. Hastane faturayı bizden tahsil ettikten sonra kızımızın cansız bedenini bize verdi. Kesin ölüm nedenini ortaya koyacak otopsiyi bile yapmadan cansız bedenini hastanede sakladılar. Yurtdışında yaşıyoruz, avukatımıza vekalet verdik, bu işin peşini asla bırakmayacağız. Kızımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Çok üzgünüz" dedi.