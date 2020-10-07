Estergon Kalesi nerede? Estergon Kalesi hikayesi nedir? Estergon Kalesi ne demek?
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Estergon Kalesi nerede? Estergon Kalesi hikayesi nedir? Estergon Kalesi ne demek?

07.10.2020 08:39 | Son Güncelleme: 07.10.2020 08:42
Estergon Kalesi nerede? Estergon Kalesi hikayesi nedir? Estergon Kalesi ne demek?

Resmî adıyla Estergon Türk Kültür Merkezi,Estergon Kalesi hikayesi nedir? Estergon Kalesi özellikleri nelerdir? Estergon Kalesi nerede? Estergon Kalesi ne demek?

Türk kültürü için büyük öneme sahip Estergon Kalesi inşaatı altı yıl sürdü ve birkaç milyar liraya mal oldu. Açılış törenine dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç bakan ve Estergon şehrinden birkaç kişi katıldı. Peki, Estergon Kalesi hikayesi nedir? Estergon Klaesi özellikleri nelerdir? Estergon Kalesi hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESTERGON KALESİ NEREDEDİR?

Estergon Kalesi veya resmî adıyla Estergon Türk Kültür Merkezi, Türkiye'nin başkenti Ankara'ın Keçiören ilçesinde bulunan bir kültür merkezidir. Merkez, 29 Mayıs 2005 tarihinde açılmış olup Macaristan'daki Estergon Kalesi'nin bir replikası olarak inşa edilmiştir.

ESTERGON KALESİ HİKAYESİ NEDİR?

130 yıl ayakta durmayı başaran yapı bir dönem Macar Krallığı'nın dini yapısı olarak kullanılıyordu. Estergon kalesi 13. yüzyılda inşa edilmiş bir yapıdır. Macaristan'ın en eski yapılarından biridir. Macaristan'da ayrıca ilk defa inşa edilen kale Estergon kalesidir. Osmanlı Devleti Mohaç muharebesinde Budapeşte'yi ele geçirdikten sonra Estergon kalesini zapt etmiştir. Estergon kalesi Osmanlı devletinin eline iki kere geçmiştir. 1683'te kesin olarak Osmanlı yönetiminden çıkan Estergon'da, Öziceli Hacı İbrahim Camisi günümüze kadar ulaşan Osmanlı eseri olarak göze çarpıyor.

ESTERGON KALESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

-3 kattan oluşmaktadır.

-Kızılay Meydanı'ndan kalkan seferler ile kolay yolculuk sağlanmaktadır.

- Ziyaret saatleri 10:00 ile 22:00 arasındadır.

-Ziyaret ücretsizdir.

-Estergon Kalesi'nde en güzel manzaralardan bir tanesine şahitlik edebilirsiniz

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