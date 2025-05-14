Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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'Eşref Rüya' dizisinden büyük heyecan uyandıran yeni bir fragman yayınlandı. Tutkularla ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesini anlatacak olan dizi, yayınlanan fragmanıyla merak dozunu yükseltiyor. Peki, Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizide 'Nisan' isimli genç bir müzisyene hayat veren Eşref Rüya'nın başrol oyuncularından Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener'in en sevilen şarkılarından biri olan 'Rüya'yı seslendiriyor. Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerinin büyük bir bölümü İstanbul'da gerçekleşiyor.

Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Rüya"sından vazgeçen kendinden vazgeçer! Eşref ve Nisan arasındaki duygusal bağ gün geçtikçe güçlenmeye devam ediyor. Nisan, kardeşi gözaltına alınınca Çiğdem'i onu ele vermekle tehdit ediyor. Kadir, Nisan'ı Eşref'ten kıskanıyor ve Nisan'a olan duyguları için Eşref'i ortadan kaldırmaya hazır!

Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşref Rüya fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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