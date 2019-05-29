Eşref Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp! Vatandaşlar ünlülerle selfie yapmak istediler

Son zamanlarda sık sık rastladığımız ünlülerle fotoğraf çektirme olayı sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesinde de pes dedirtti. Kolçak'ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.

TATSIZ OLAYLAR YAŞANDI

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından 92 yaşındaki Eşref Kolçak , son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesinde ise tatsız olaylar yaşandı.

OYUNCULARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİLER

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesinde tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu. Cenaze namazının ardından Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Eşref Kolçak'ın cenazesi vasiyeti üzerine uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.

EŞREF KOLÇAK'A "BAŞKA HANGİ ARTİSTLER GELECEK?" DİYE SORMUŞLARDI

Harun Kolçak'ın cenazesinde de benzer bir olay meydana gelmişti ve usta sanatçı olayı şu sözlerle anlatmıştı:

"O insanların bu kadar terbiyesiz olacağını ben tahmin etmedim. Düşünebiliyor musunuz, cenazeye gelmiş biri bana "Başka hangi artistler gelecek, resim çektireceğiz" diye sordu. Bu nasıl bir insanlıktır!Evladımı mezara defnediyorum, gelmiş artistleri soruyorlar. Soranlar özellikle hanımlardı. Mezarlıktan kaçtım desem yalan olmaz. Bir yere kadar tahammül ettim. Bir yerden sonra patlayacaktım artık. Ben evladımı kaybetmişim, bana sorduğu lafa bak! Hâlâ yolda çevirip "Abi, biliyorsun cenazede ben de vardım" diyorlar. Varsan varsın kardeşim. Ne yapayım yani?