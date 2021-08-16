Eşref Gani kimdir? Kaç yaşında, nereli? Eşref Gani hangi ülkenin cumhurbaşkanı? Eşref Gani'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerin başında Afganistan'ın cumhurbaşkanı Eşref Gani geliyor. Eşref Gani'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Eşref Gani kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç? Eşref Gani ile ilgili bilgiler haberimizde...

14. Afganistan cumhurbaşkanı Eşref Gani kimdir? gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Peki, Eşref Gani kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Muhammed Eşref Gani Ahmedzay kariyeri, biyografisi ve hayatı ile ilgili detaylar sizlerle...

EŞREF GANİ KİMDİR?

Muhammed Eşref Gani Ahmedzay (d. 12 Şubat 1949), Afgan politikacı, ekonomist ve antropolog. 21 Eylül 2014 tarihinde Afganistan cumhurbaşkanı seçildi. Daha önce Maliye Bakanı ve Kabil Üniversitesi'nde başkan olarak görev yaptı.

2002 yılında Afganistan'a dönmeden önce, Dünya Bankası ile çalıştı. Temmuz 2002 ve Aralık 2004 tarihleri ??arasında Afganistan'ın Maliye Bakanı olarak görev yaptı ve Taliban hükümetinin yıkılmasından sonra Afganistan'ın ekonomik toparlanması için çalıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından barındırılan bağımsız bir girişim olan Yoksulların Hukuki Güçlendirilmesi Komisyonu üyesidir.

2013 yılında Dış Politika dergisi tarafından yapılan ankette dünyanın en iyi 100 aydınları sıralamasına ikinci sırada yer aldı. Daha önce 2010 yılında aynı ankette seçildi.