Esrarengiz seri cinayetler! 9'unun da bedeninde aynı işkence izlerine rastlandı - Haberler
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Esrarengiz seri cinayetler! 9'unun da bedeninde aynı işkence izlerine rastlandı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Esrarengiz seri cinayetler! 9'unun da bedeninde aynı işkence izlerine rastlandı

Meksika'da esrarengiz bir cinayet yaşandı. Bölge sakinleri tarafından haber verilen polisler, olay yerindeki cesetlerin 9'unda da işkence izine rastlandı. Kurbanların kimlikleri ve neden öldürüldükleri henüz bilinmiyor.

Meksika'da son günlerde seri cinayetler arttı. Önceki hafta 10 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından bu kez de 9 kişi öldürülmüş halde bulundu. Kurbanların hepsinde işkence izine rastlandı.

ACİLEN İNCELEME BAŞLATILDI

Zacatecas eyaletinde başsavcılıktan yapılan açıklamada, eyalete bağlı Pinos şehrinin sakinleri tarafından yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçlerinin cansız bedenlerle karşılaştığı belirtildi. Olay yeri, Ulusal Muhafızlar ve Meksika Ordusu güçleri tarafından kordon altına alındı ve başsavcılık yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı.

GEÇEN HAFTA 10 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

İlk raporlara göre, cesetlerde işkence izleri ve kurşun yaraları bulunduğu bildirilirken başsavcılık kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini ifade etti. Söz konusu olaya ek olarak Pinos şehrinde dün bir polis memuru, silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta bir evde 10 cansız beden bulunan Zacatecas eyaletinde şiddet olayları son zamanlarda artış gösteriyor.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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