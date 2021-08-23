Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü
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Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü

Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya (21) otomobil çarptı.

KÜTAHYA'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya (21) otomobil çarptı. Ağır yaralananan Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uslu'nun, bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra nişanının olacağı öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Kartal Polis merkezi yakınındaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya, sanayi istikametine giden Halil İbrahim Ergun idaresindeki 43 HE 298 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uslu, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alınırken, Uslu'nun erkek arkadaşıyla bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra nişanlarının olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü
Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü
Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü
Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü
Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü
Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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