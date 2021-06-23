Esra Harmanda kimdir? Esra Harmanda kaç yaşında, nereli? Esra Harmanda'nın rol aldığı diziler filmler nelerdir?

Ekranların tanınmış yüzlerinden olan Yeni Asır gazetesinin geleneksel olarak düzenlediği Yüz Güzellik Kraliçesi yarışmasında kraliçe seçilen Esra Harmanda hakkında Esra Harmanda kimdir? Esra Harmanda kaç yaşında, nereli? Esra Harmanda'nın rol aldığı diziler filmler nelerdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Esra Harmanda kimdir? Esra Harmanda kaç yaşında, nereli? Esra Harmanda'nın rol aldığı diziler filmler nelerdir? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.

ESRA HARMANDA KİMDİR?

Esra Harmanda, 23 Haziran 1975 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir İnönü Lisesinden 1992 yılında mezun oldu. 1994 yılında İzmir'de yayınlanan Yeni Asır gazetesinin geleneksel olarak düzenlediği Yüz Güzellik Kraliçesi yarışmasında kraliçe seçildi. 1995 yılında İstanbul'a gitti.

Doğum tarihi: 23 Haziran 1975 (46 yaşında)

Eşi: Önder Çorlu (e. 1995–2015), Bora Farsak

Kitaplar: Hadi Konusalim

Eğitim: İnönü Anadolu Lisesi (1992), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ESRA HARMANDA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Esra Harmanda, 23 Haziran 1975 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nden 1992 yılında mezun olan Harmanda, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünü tamamladı.

1995 yılında İstanbul'a gitti. Ajansı reklamlarda, dizilerde oynayabileceği söyleyip deneme çekimleri sonucunda dizi teklifleri gelmiş. İlk olarak 1996 yılında Tanju Çolak'ın hayatını anlatan Kralın Hayatı isimli dizide Hülya Avşar'ı canlandırmıştır.

Esra Harmanda, 1995 yılında televizyonculuğa ATV'de aktüel muhabirlikle başladı. Yapımcılık, sunuculuk ve oyunculuğun yanı sıra Sözcü gazetesinde röportajlar yaptı. Sözcü gazetesinde haftalık tam sayfa ayrılan "Pazar Röportajları" bölümünü hazırladı. 3 yıl kadar köşe yazarlığı yaptı. 2 yıl Kuşdili spikerlik okulunda "Programcılık" dersi verdi.

Esra Harmanda 2017 Haziran ayında ikinci evliliğini Profesör Doktor Bora Farsak ile yapmıştır.

TV PROGRAMLARI :

2017 - ----- "Hayat Güzeldir" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. (Show Tv)

2012-2015 - "İYİ FİKİR", TRT 1, Hafta içi her gün 2 saatlik canlı yayınlanan kadın kuşağı programını sundu.

2009-2012 - Esra Harmanda ile "Hadi Konuşalım", Kanal A, Canlı yayınlanan programı hazırlayıp sundu.

2008 – "Esra Harmanda ile Üsküdar'da Sabah" Kanal A, Canlı yayınlanan programı hazırlayıp sundu.

2000-2002 - Pazar Eğlencesi, TGRT, Canlı yayınlanan programı hazırlayıp sundu.

1996-1998 - Show Başlıyor, Show Tv, Sunuculuğunu yaptı.

1999 - Cine-Sinema, CINE-5, Sunuculuğunu yaptı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Sekerat Son (Sinema Filmi)

2007 - 2009 - Kurtlar Vadisi Pusu (Hemşire Elvan) (TV Dizisi)

2006 - Kadın Severse (Aslı) (TV Dizisi)

2000 - İmparator (Narin) (TV Dizisi)

2000 - Tirvana (Esra) (TV Dizisi)

1999 - Şükran Büfe (Pembe) (TV Dizisi)

1999 - İç Güveyi Billy (Arzu) (TV Dizisi)

1998 - Mavi Düşler (TV Dizisi)

1997 - Sırtımdan Vuruldum (Sırma) (TV Dizisi)

1997 - Ne Ekersen (Sinema Filmi)

1996 - Kralın Hayatı (Hülya Avşar)

Kitapları :

2012 - Hadi Konuşalım

2013 - Hadi Konuşalım - Söyleşiler: 2