Esra Erol yeni sezon başladı mı? Esra Erol başladı mı?

ATV'nin sevilen Programı Esra Erol'da yeni sezonu açıyor. Esra Erol başladı mı? Esra Erol yeni sezon başladı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un yeni sezonda programa ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili Esra Erol yeni sezon başladı mı? Esra Erol başladı mı?

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da programı bugün 16.20'de ekrana dönüyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ESRA EROL KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Mayıs 1982

kaç yaşında: 39 yıl yaşında Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Nereli: İstanbul,

Boy: 1,66 m

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.