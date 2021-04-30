Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti
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Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Eşini terk edip hostesliğini yaptığı servisin şoförüne kaçan kadın, hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi. Kocasının kendisi hakkındaki iddiaları yalanlayan kadın, "Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı. Eve kadın getirdi" dedi.

Son dönemlerde ilginç konuların işlendiği Esra Erol'un programına son olarak Muzaffer Kazıkçı ile Ayşe Kazıkçı arasında yaşananlar damga vurdu.

"YAŞAR'A KIRMIZI KALP ATIYORDU"

ATV ekranlarında yayınlanan programa katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını öne sürdü. Kazıkçı'nın süreci anlatırken "Ayşe, Yaşar'a kırmızı kalp atıyordu, bana 'OK' yazıyordu" ifadelerini kullanması ekran başındakileri de stüdyodakileri de şaşkına çevirdi.

Esra Erol'un programına damga vuran olay: Ben Yaşar'a kaçtım kocam da eve kadın getirdi

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Dün yayınlanan yeni bölümde ise Muzaffer Kazıkçı eşi Ayşe Kazıkçı ile yüzleşti. Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim. Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı. Eve kadın getirdi" dedi.

Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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