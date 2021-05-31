Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol canlı izle!
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Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol canlı izle!

Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol canlı izle!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı 28 Mayıs özeti! Esra Erol 20 yıl sonra annelerine kavuşan Ömer- Emre kardeşler! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol canlı izle!

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı 28 Mayıs özeti! Esra Erol 20 yıl sonra annelerine kavuşan Ömer- Emre kardeşler! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol canlı izle!

ESRA EROL ÖMER- EMRE KARDEŞLER

Esra Erol'un programında 20 yıldır görmedikleri annelerine kavuşan Ömer ve Emre kardeşlerin yaşadıkları izleyicileri ekrana kilitledi. Dün gözyaşları içinde annelerine kavuşan kardeşler, Esra Erol'u da ağlattı.

Ömer ve Emre Açıkgöz kardeşler, 20 yıldır görmedikleri annelerini bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Annelerinin İzmir'de yaşadığını öğrenen Ömer ve Emre, bir de erkek kardeşleri olduğunu öğrendi. 3 kardeşin canlı yayında buluşması izleyicileri kahkahaya boğarken anne Lamiye de evlatlarını görmek için canlı yayına çıktı.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen program saat 16:20'de yayın hayatına başlamakta.

ESRA EROL SON BÖLÜM FULL İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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