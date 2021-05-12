Esra Erol Sevgi Çalış Osman Çalış kimdir? Esra Erol 11 Mayıs Salı full izle!
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Esra Erol Sevgi Çalış Osman Çalış kimdir? Esra Erol 11 Mayıs Salı full izle!

Esra Erol Sevgi Çalış Osman Çalış kimdir? Esra Erol 11 Mayıs Salı full izle!
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Esra Erol'un sunumu ile ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol Sevgi Çalış Osman Çalış kimdir? Esra Erol 11 Mayıs Salı full izle! Esra Erol Sevgi- Osman Çalış olayı nedir?

Esra Erol'un sunumu ile ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol Sevgi Çalış Osman Çalış kimdir? Esra Erol 11 Mayıs Salı full izle! Esra Erol Sevgi- Osman Çalış olayı nedir?

ESRA EROL SEVGİ ÇALIŞ OSMAN ÇALIŞ KİMDİR?

11 Mayıs Salı günü ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Sevgi Çalış konuk oldu. 6 yıllık evli olan ve eşinden, kayınvalidesinden şiddet gören Sevgi Çalış programda yardım istedi. Beni gelin olarak değil köle olarak aldığını ifade etti. Son olay ise kayınvalidesinin evinde yoğurt olmaması ve Sevgi'nin evimde var getiriyim demesi üzerine tartışma yaşandı. Kocasının gelmesi kayınvalidesi ile tartışması sonucu eşi telefon kaydı tutuyor. 26 Nisan tarihinde polis eşliğinde evden çıktığını ifade etti. Sevgi Çalış, boşanmak ve çocuklarımı almak istediğini ifade etti.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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