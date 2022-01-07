Esra Erol Niyazi kim? Niyazi Bey olayı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin büyük ilgiyle izlediği Esra Erol Niyazi olayı nedir? Esra Erol Niyazi son durum...

ESRA EROL NİYAZİ KİM?

Esra Erol, Sevda Hanım, annesi ve Niyazi Bey'in bugün olmadığını, zira kaçtıklarını, ekiptekilerin de konuştuklarını, Sevda Hanım'ın "Annem, Niyazi abiyi bırakmak istemedi, beraber gittik" dediğini dile getirdi. Niyazi Bey'in kızı Fatoş Hanım, babasına ulaşamadıklarını, telefona Sevda Hanım'ın çıktığını, kendisini engellediğini, dün Hatice Hanım'ın "Kıza kaymakam değil babası bakıyor" dediğini, babasına suçlu demediklerini, kaçırıldığını iddia etti.

Niyazi Bey, Esra Erol canlı yayınında eşi ve kızıyla yüz yüze geldi. Sevda ve Hatice Esra Erol'da neler söyledi? Taraflar karşı karşıya geldi.

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