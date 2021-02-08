Esra Erol Nilüfer kimdir? ATV Esra Erol'da Nilüfer ne açıkladı? Esra Erol Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne? ATV Esra Erol canlı izle!

Esra Erol'da haftalardır Mevla, Nilüfer ve Salih aşk üçgeninde sular durulmuyor! Bugün, Esra Erol'da Nilüfer'in yaptığı açıklama izleyicilerden büyük tepki aldı! Peki, Esra Erol Nilüfer kimdir? ATV Esra Erol'da Nilüfer hamile mi? Esra Erol Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne? ATV Esra Erol canlı izle! Nilüfer ne açıkladı?

ATV Esra Erol'da programının bu pazartesi yayınlanan bölümünde Salih, Mevla ve Nilüfer üçlüsü tekrar gündeme geldi! Hafta sonu Nilüfer'in insragram hesabı üzerinde yaptıkları ve görüşmeleri Esra Erol'da da gündem oldu! Peki, Esra Erol Nilüfer kimdir? ATV Esra Erol'da Nilüfer hamile mi? Esra Erol Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne? ATV Esra Erol canlı izle!

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ATV ESRA EROL NİLÜFER NE AÇIKLADI?

Nilüfer, 8 Şubat 2021 ATV Esra Erol'da programında Salih'i hala sevdiğini açıkladı! Herkesten eleştiri alan Nilüfer, Salih'i unutamadığını ve birden silip atamayacağını söyledi! Salih'in Nilüfer'i araması üzerine annesi yine sinir krizleri geçerdi!

ATV ESRA EROL | MEVLA, SALİH VE NİLÜFER İLİŞKİSİNDE NE OLDU?

ATV Esra Erol'da programında, Türkiye'nin şaşkınlıkla izlediği Mevla - Salih ve Nilüfer ilişkisinde sular durulmuyor. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Mevla ve Salih(32) çiftinin 8 ay önce evlerine gelen ve onlarla yaşayan Nilüfer(19) evlilikleri mahvetmişken, kızının yaptıklarına dayanamayan acılı anne, Esra Erol'da kızını kurtarmaya gelmişti. Terlik fırlatmasıyla sosyal medyada çok konuşulan anne, kızını o ilişkiden kurtarmak isterken, tüm Türkiye bu sapkın ilişkinin karşısında şoka girdi.