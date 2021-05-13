Esra Erol Mine Şaban olayı nedir? Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?
ATV Canlı Esra Erol izle! 13 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Mine Şaban olayı nedir? Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?
ATV Canlı Esra Erol izle! 13 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Mine Şaban olayı nedir? Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?
ESRA EROL MİNE ŞABAN OLAYI NEDİR?
6 ay önce Murat Karakuzu'nun yanına kaçtıktan sonra eşi Şaban Esra Erol programına başvurdu. Şaban eşinin Murat Karakuzu tarafından zorla tutulduğunu iddia etti. Stüdyoya gelen Mine, Murat Karakuzu'yaKasım ayında kaçtığını söyledi. Mine, Murat Karakuzu'dan 6 aylık hamile olduğunu söyleyerek stüdyoda şaşkınlık yarattı.