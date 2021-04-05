Esra Erol'la Güldan Hanım olayı nedir? Esra Erol'la Güldan Hanım kim?

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ESRA EROL'LA GÜLDAN HANIM OLAYI NEDİR?

İsmini vermek istemeyen izleyici Güldan'e hanımın yaşlı erkekleri evlilik vaadiyle kandırıp para aldığını iddia etti.Telefondaki hanımefendi, Güldane Hanım yüzünden anne ve babasının evliliğinin bittiğini, Güldane Hanım ile babasının İstanbul'da görüştüklerini, babasının Güldane Hanım'a beyaz eşya aldığını, bunu annesinin öğrenince boşandıklarını belirtti. Güldane Hanım ise beyefendiyi hatırladığını dile getirirken boşanmaları için iyi olmuş söyleminde bulundu. Telefondaki hanımefendi, Güldane Hanım'ın hala babası ile birlikte olup olmadıklarını bilmediğini ama aralarındaki ilişkilerinin 1 yıl sürdüğünü vurguladı.