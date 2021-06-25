Esra Erol hamile mi? Esra Erol hamile mi 2021? Esra Erol bitiyor mu? Esra Erol ne zaman başlayacak?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Vatandaşlar tarafından Esra Erol hamile mi? Esra Erol bitiyor mu? soruları araştırılıyor. Esra Erol ne zaman başlayacak?

Sezon finaline girecek Esra Erol'da programı ne zaman başlayacak? Esra Erol hamile mi? Esra Erol bitiyor mu? sorularının yanıtı haberimizde yer almakta.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor

ESRA EROL NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK 2021?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 26 Haziran 2021 tarihinde final yapması bekleniyor. Esra Erol'un Eylül ayında tekrar ATV ekranlarına dönmesi bekleniyor. Esra Erol'un yeniz sezona ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

ESRA EROL HAMİLE Mİ?

Vatandaşlar tarafından Esra Erol hamile mi? soruları araştırılıyor. Esra Erol konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Haber ile ilgili güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.