Esra Erol'da Fatma olayı nedir? Esra Erol'daki Fatma Kaymaz kimdir?

Esra Erol'da programına katılan Melahat Oruç isimli bir kadın 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını iddia etti. BU iddiaların sonunda canlı yayına gelen genç kızın son hali görenleri kahretti. Peki Esra Erol Fatma olayı nedir? Esra Erol'daki Fatma Kaymaz kimdir? Fatma'ya ne oldu?

ESRA EROL'DA FATMA OLAYI NEDİR?

Anne Melahat Oruç'un zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığı iddiası sonrası Fatma, Ahmet ve Fatma'nın kaynanası canlı yayına bağlanmıştı. Fatma, kaynanasıyla yaşadığını dini nikahlı eşinin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktığını söylemişti.

Bu bağlantıdan sonra Esra Erol'un daveti üzerine stüdyoya gelen Fatma, son haliyle görenleri çok üzdü. Fatma, dini nikahı eşinin kendisine hırsızlık yaptırdığını ve kendisini başka erkeklere sattığını söyledi. Fatma'nın anlattıklarıyla izleyenler şoke oldu.

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