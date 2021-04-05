Esra Erol eltiler olayı nedir? Esra Erol'da yufkacı ve elti olayı son durum!
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Esra Erol eltiler olayı nedir? Esra Erol'da yufkacı ve elti olayı son durum!

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Esra Erol eltiler olayı nedir? Esra Erol'da yufkacı ve elti olayı son durum!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı büyük ilgi ile izleniyor. Esra Erol eltiler olayı nedir? Esra Erol'da yufkacı ve elti olayı son durum! Yufkacı Muammer Bey ve elti olayı nedir, son gelişmeler!

Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol eltiler olayı nedir? Esra Erol'da yufkacı ve elti olayı son durum! 2 Nisan Esra Erol'da olayları!

ESRA EROL'DA YUFKACI VE ELTİ OLAYI SON DURUM!

Esra Erol, eltiler ve Muammer bey olayında son durum; herkesin Hamide Hanım'ın üzerinde bir baskı olduğunu düşündüğünü aktardı. Yenge Hamide Hanım, eltisinin ilişkisini bildiği için korktuğunu, başka korkusu olmadığını, Muammer Bey'in kendisine hiç söylememesi gereken şeyler için tembihte bulunmadığını ileri sürdü. Hamide Hanım, Muammer Bey'den korkmadığını belirtti. Telefon hattında Ayşe hanım bağlandı Muammer bey'in onun da hayatını mahvettiğini belirtti.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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