Esra Erol'da yasak aşk cinayeti! Nazlı Okul eşine geri dönecek mi? Esra Erol Nazlı- Cüneyt olayı nedir?
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Esra Erol'da yasak aşk cinayeti! Nazlı Okul eşine geri dönecek mi? Esra Erol Nazlı- Cüneyt olayı nedir?

Esra Erol'da yasak aşk cinayeti! Nazlı Okul eşine geri dönecek mi? Esra Erol Nazlı- Cüneyt olayı nedir?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında yasak cinayeti izleyenleri şaşırttı. Esra Erol'da yasak aşk cinayeti! Nazlı Okul eşine geri dönecek mi? Esra Erol Nazlı- Cüneyt olayı nedir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında yasak cinayeti izleyenleri şaşırttı. Esra Erol'da yasak aşk cinayeti! Nazlı Okul eşine geri dönecek mi? Esra Erol Nazlı- Cüneyt olayı nedir?

ESRA EROL NAZLI CÜNEYT OLAYI

Esra Erol'un bugün yayınlanan bölümünde izleyiciyi şoke eden bir olay yaşandı. Şeref Okul'un kayıp eşi Nazlı bulunarak stüdyoya getirildi. Nazlı Okul, kayıp olmadığını, eşinin kendisini dövdüğünü ve köyde çok bunaldığı için boşanmış olan Cüneyt Bey ile ilişki yaşadığını, ancak Cüneyt Bey'in bir husumet nedeniyle birini öldürdüğü için cezaevine girdiğini söyledi. Stüdyoya bağlanan bir izleyici ise Cüneyt Bey'in cinayeti yasak aşk nedeniyle işlediğini belirtti.

NAZLI OKUL EŞİNE GERİ DÖNECEK Mİ?

Nazlı Okul da şiddet gördüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:"Şeref Beni dövüyordu. Babasına kızsın, çocuklarına kızsın soluğu bende alıyordu. Ben şiddet gördüğümü aileme söyleyemedim. Kaçmak zorunda kaldım çünkü bunaldım. Bütün eşyalarımı yem çuvalına koydum soranlara da çöp atmaya gidiyorum dedim. Ben bunalımdaydım, çirkin olay olduktan sonra ondan daha da soğudum. Aileme bu olayları söyleyemedim çünkü ailemin başı belaya girerdi"

Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş
Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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