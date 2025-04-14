Esra Erol Cuma kayınvalidesini hamile bıraktı mı? Esra Erol Cuma – Güldane - Dilek olayı nedir?

47 yaşındaki Güldane Şahin'in, vasisi olduğu engelli kızı Dilek'in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile beraber kaçıp bu ilişkiden hamile olduğu öne sürüldü. Peki, Esra Erol Cuma – Güldane - Dilek olayı nedir? Esra Erol Cuma kayınvalidesini hamile bıraktı mı?

ESRA EROL CUMA – GÜLDANE - DİLEK OLAYI NEDİR?

Dilek, 'nişanlısı ile kaçan annesini' bulmak için canlı yayına çıktı. Anne Güldane, ailenin birikmiş parasını da alarak kayıplara karıştı.

Aile, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çataloluk köyünde ikamet ediyor. Baba Turan Şahin dağlarda çobanlık yaparak evin geçimini sağlıyor. Yayında aktarılan bilgilere göre, 47 yaşındaki anne Güldane Şahin, vasisi olduğu engelli kızının 21 yaşındaki nişanlısı ile birlikte tüm birikimi alarak kayıplara karıştı. Ayrıca, Güldane Şahin'in hamile olduğu da iddia ediliyor. Aktarılan bilgilerde, 1 yıldır Dilek ile nişanlı olan Cuma isimli şahsın, baba Turan Şahin evde yokken eve girip çıktığı ifade edildi. Babanın işinden dolayı aylarca eve gelmediği dönemlerde, nişanlı Cuma'nın evde kaldığı belirtildi.

Esra Erol programına katılan baba Turan Şahin, eşinin ve kızının nişanlısının uzun süredir birlikte olduğunu iddia etti. Şahin'in anlattıklarına bakıldığında çobanlık yaptığı için sık sık evden uzak kalan baba, bu süreçte evde uygunsuz durumların yaşandığını öğrendi. Annenin, nişanlı genç ile telefon görüşmelerinin sıklaştığını ve zaman zaman aynı evde kaldıklarını belirtti.

Dilek, hem annesi hem de nişanlısı tarafından şiddete maruz kaldığını ve yaşananları babasına anlatması durumunda tehdit edildiğini söyledi.

İddialar arasında, evde yaşayan 16 yaşındaki bir diğer çocuğun da bu ilişkiye tanık olduğu da yer aldı.

Güldane Şahin'in, "Kızım konuşamadığı için nişanlısıyla ben iletişim kuruyordum" şeklinde bir savunmada bulunarak iddiaları yalanladı.