Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
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Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
04.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:22

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol'un tepkisi kameralara anbean yansıdı.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan bir konuk canlı yayında, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"BU SÜRECİ HAFİF GEÇİRDİM"

Programa konuk olan kadın, "Bana korona teşhisi koydular. Ben bunun hafifini geçiriyormuşusum. 12 gün hastanede tedavi gördüm sonra doktorlar evinde tedavi olabilirsin dedi" ifadeleriyle yeni tip koronavirüse yakalandığını ve süreci hafif geçirdiğini söyledi.

"TEDAVİ SÜRECİNDE DEĞİLİM"

Konuğunun sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol ise, "Sen tedavi sürecinde misin?" diye sordu. Konuk ise, "Hayır, geçti artık iyi oldum. Çok şükür atlattım onu. Kızım bana yardımcı oldu. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
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