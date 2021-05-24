Esra Erol canlı yayın izle! ATV Esra Erol 24 Mayıs canlı yayın izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! 24 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Gökhan Kader olayı detayları! Son kararları ne oldu? Tüm gelişmeler için 24 Mayıs Pazartesi ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! 24 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Gökhan Kader olayı detayları! Son kararları ne oldu? Tüm gelişmeler için 24 Mayıs Pazartesi ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

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