Esra Erol Berna'nın DNA testi sonucu açıklandı mı? Esra'nın çocuklarının babası Mehmet mi?

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında izleyicileri ekrana bağlayan gelişmenin sonucu bekleniyor. Esra Erol Berna'nın DNA testi sonucu açıklanması beklenirken izleyiciler Esra Erol Berna'nın DNA testi sonucu açıklandı mı, sorusunun yanıtını merak etti.

Bugün DNA testi sonucu açıklanacak! Berna'nın 2 çocuğunun babası Mehmet mi, gerçekler ortaya çıkacak. DNA testi sonucu henüz açıklanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Berna Hanım'ın gözyaşları programa damga vurdu.İki çocuğumun babası Mehmet Ateş çocuklarını test ediyor ben bundan dolayı DNA Testi istiyorum ifadelerini kullandı.