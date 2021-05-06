Esra Erol Berna'nın DNA testi sonucu açıklandı mı? Esra'nın çocuklarının babası Mehmet mi?
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Esra Erol Berna'nın DNA testi sonucu açıklandı mı? Esra'nın çocuklarının babası Mehmet mi?

Esra Erol Berna'nın DNA testi sonucu açıklandı mı? Esra'nın çocuklarının babası Mehmet mi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında izleyicileri ekrana bağlayan gelişmenin sonucu bekleniyor. Esra Erol Berna'nın DNA testi sonucu açıklanması beklenirken izleyiciler Esra Erol Berna'nın DNA testi sonucu açıklandı mı, sorusunun yanıtını merak etti.

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen ev önemli olayların ele alındığı Esra Erol'da programında Berna'nın DNA testi sonucu heyecanla bekleniyor. Peki, Esra Erol Berna'nın DNA testi sonucu açıklandı mı? Esra'nın çocuklarının babası Mehmet mi? İşte detaylar…

ESRA EROL BERNA'NIN DNA TESTİ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Bugün DNA testi sonucu açıklanacak! Berna'nın 2 çocuğunun babası Mehmet mi, gerçekler ortaya çıkacak. DNA testi sonucu henüz açıklanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Berna Hanım'ın gözyaşları programa damga vurdu.İki çocuğumun babası Mehmet Ateş çocuklarını test ediyor ben bundan dolayı DNA Testi istiyorum ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş
Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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