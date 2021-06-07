Esra Erol Bekir Acar kimdir? Piyangocu Bekir Acar sevgilisi Ayşe Karadağlı kimdir?
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Esra Erol Bekir Acar kimdir? Piyangocu Bekir Acar sevgilisi Ayşe Karadağlı kimdir?

Esra Erol Bekir Acar kimdir? Piyangocu Bekir Acar sevgilisi Ayşe Karadağlı kimdir?
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ATV ekranlarında yayınlanan 7 Haziran Pazartesi günü Esra Erol programında piyango satıcılığı yapan Bekir Acar dikkat çekti. Peki, Esra Erol Bekir Acar kimdir? Bekir Acar sevgilisi Ayşe Karadağlı kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan 7 Haziran Pazartesi günü Esra Erol programında piyango satıcılığı yapan Bekir Acar dikkat çekti. Peki, Esra Erol Bekir Acar kimdir? Bekir Acar sevgilisi Ayşe Karadağlı kimdir?

ESRA EROL BEKİR ACAR KİMDİR?

İzmir'de piyangoculuk yapan Bekir Acar, Esra Erol programına Ayşe Karadağlı ile barışmak için başvurdu. Ayşe Hanım'ı çok sevdiğini ve istediği her şeyi yapacağını dile getirdi. 3 çocuk babası Bekir Bey'in arayan komşuları, çocuklarına sahip çıkmadığını boşandığı eşini dövdüğünü dile getirdi.

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