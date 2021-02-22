Esra Erol ATV Canlı izle! 22 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Tüm gelişmeler için 22 Şubat Pazartesi ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 22 Şubat 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 22 ŞUBAT 2021

00:20 Kardeşlerim

01:30 Kanatsız Kuşlar

03:20 Kanatsız Kuşlar

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv'de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:00 Kardeşlerim

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

20:00 Maraşlı)