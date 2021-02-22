Esra Erol ATV Canlı izle! 22 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!
ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Tüm gelişmeler için 22 Şubat Pazartesi ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 22 Şubat 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.
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ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 22 ŞUBAT 2021
00:20 Kardeşlerim
01:30 Kanatsız Kuşlar
03:20 Kanatsız Kuşlar
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv'de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:00 Kardeşlerim
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
20:00 Maraşlı)