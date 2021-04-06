Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne?
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Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne?

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'a katılan Güldane Bellikli'nin sözleri hem Esra Erol'u hem de stüdyodakileri şaşırttı. Muzaffer Bellikli, kendisinden 30 yaş küçük Güldane isimli bir kadınla evlilik yaptığını ve dolandırıldığını söyledi. Yayına bağlananların "Evli erkeklerle birliktelik yaşıyor" iddiasına Güldane Bellikli, "Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne?" yanıtını vermesiyle stüdyo buz kesti.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da birbirinden ilginç konular insanları şaşırtmaya devam ediyor. Programda son olarak Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Bellikli, Esra Erol'dan yardım istedi.

Muzaffer Bey, Güldane Hanım'ın nikahtan 3 ay sonra altınları ve paraları alarak evden kaçtığını söyledi. Evlenmek için Muzaffer Bey'den araba ve altın isteyen Güldane hanımın aldıkları sadece bunlar da değil. 'Başlık parası' adı altında Güldane Hanım'ın ablasına belirli bir miktar para veren Muzaffer Bey, Güldane Hanım'ı bulmak ve boşanmak istediğini dile getirdi.

KAFALAR KARIŞTI

Muzaffer Bey'in bir diğer iddiası ise Güldane Hanım'ın yalnız değil, yeğenleriyle birlikte yaşıyor olması. 25 yaşındaki ve 18 yaşındaki iki yeğeniyle beraber yaşayan Güldane Hanım, herkesin kafasını karıştırdı.

ZORLA EVLENMİŞ

Cuma günü canlı yayına katılan Güldane Hanım ise kendisi hakkında söylenen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Hatta Muzaffer Bey'in kendisiyle 'zorla' evlendiğini iddia etti.

Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne?

PROGRAMA BAĞLANANLARDAN ŞOK İDDİALAR

Ancak daha önce Güldane Hanım'ın birliktelik yaşadığı insanlar Esra Erol'un canlı yayınına bağlanınca ortalık karıştı. Hem cuma günü hem de pazartesi canlı yayına bağlanan kişiler yuvalarının Güldane Hanım yüzünden yıkıldığını anlattı. Telefona bağlanan kişilerin söylediğine göre, Güldane Hanım özellikle evli erkeklerle birliktelik yaşıyor ve onlardan maddi kazanç sağlıyordu.

İDDİALARA TEK CÜMLELİK YANIT

Ancak Güldane Hanım'ın bu iddialara tek yanıtı, "Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Bunların hepsi yalan söylüyor" oldu. Esra Erol ve avukat Hülya Kuran'ın sorularına cevap vermemek için direnen ve sadece, "Yalan söylüyorlar" demekle yetindi.

Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne?
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