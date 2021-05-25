Esra Erol 24 Mayıs 2021 ATV tek parça izle! Esra Erol Eşi, kardeşinin karısıyla kaçan kadın olayı nedir?
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Esra Erol 24 Mayıs 2021 ATV tek parça izle! Esra Erol Eşi, kardeşinin karısıyla kaçan kadın olayı nedir?

Esra Erol 24 Mayıs 2021 ATV tek parça izle! Esra Erol Eşi, kardeşinin karısıyla kaçan kadın olayı nedir?
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ATV'nin en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da dün birbirinden farklı olaylar yaşandı. Esra Erol dünkü yayında neler oldu? sorusunun yanıtını sizler için derledik. 25 Mayıs Esra Erol'da yaşananlar: Esra Erol Eşi, kardeşinin karısıyla kaçan kadın olayı nedir? Esra Erol 24 Mayıs 2021 ATV tek parça izle!

ATV'nin en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da dün birbirinden farklı olaylar yaşandı. Esra Erol dünkü yayında neler oldu? sorusunun yanıtını sizler için derledik. 25 Mayıs Esra Erol'da yaşananlar: Esra Erol Eşi, kardeşinin karısıyla kaçan kadın olayı nedir? Esra Erol 24 Mayıs 2021 ATV tek parça izle!

ESRA EROL, EŞİ KARDEŞİNİN KARISIYLA KAÇAN KADIN OLAYI NEDİR?

Esra Erol'un programına konuk olan Mualla Hanım, eşi Hüseyin ve kardeşinin karısı Pınar'ın birlikte kaçtığını söyledi. "Böyle bir rezillik olabilir mi?" diyerek isyan eden kadın, "Eşim bir kere kardeşimin karısını alıp tek odalı köy evine götürdü ve 6 saat birlikte kaldı, ben de dışarıda onları çektim. Şimdi de birlikte yaşıyorlar bir de utanmadan el ele kol kola geziyorlar" dedi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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Esra Erol 24 Mayıs 2021 ATV tek parça izle! Esra Erol Eşi, kardeşinin karısıyla kaçan kadın olayı nedir? - Haberler
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