Esra Erol 20 yıl sonra annelerine kavuşan çocuklar! Esra Erol Lamiye Günaydın!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol Ömer- Emre Açıkgöz! Esra Erol 20 yıl sonra annelerine kavuşan çocuklar! Esra Erol Lamiye Günaydın! Esra Erol canlı yayın ATV!

Hafta içiher gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol Ömer- Emre Açıkgöz! Esra Erol 20 yıl sonra annelerine kavuşan çocuklar! Esra Erol Lamiye Günaydın! Esra Erol canlı yayın ATV!

ESRA EROL 20 YIL SONRA ANNELERİNE KAVUŞAN ÇOCUKLAR

Anneleri ile Esra Erol'da canlı yayınında bir araya gelen Ömer ve Emre Açıkgöz, gözyaşlarına boğuldu. Esra Erol'un programında 20 yıldır görmedikleri annelerine kavuşan Ömer ve Emre kardeşlerin yaşadıkları izleyicileri ekrana kilitledi. Dün gözyaşları içinde annelerine kavuşan kardeşler, Esra Erol'u da ağlattı.

Her koşulda annelerine sahip çıkacaklarını söyleyen kardeşlerin 20 yıllık hasretleri dün sona erdi. Canlı yayında annelerine kavuşan kardeşler gözyaşlarına boğuldu. Duygusal kavuşma karşısında daha fazla dayanamayan Esra Erol ise canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.