Esra Erol 18 yaşındaki kız ve 46 yaşındaki adamın olayı nedir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında akılların almadığı bir olay gerçekleşti. Esra Erol'da Esra Erol 18 yaşındaki kız ve 46 yaşındaki adamın olayı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da izleyenleri hayrete düşüren olay gerçekleşti. Esra Erol 18 yaşındaki kız ve 46 yaşındaki adamın olayı nedir?

ESRA EROL'DA 18 YAŞINDAKİ KIZ VE 46 YAŞINDAKİ ADAMIN OLAYI NEDİR?

Esra Erol'da yine akılların almadığı bir olay daha gündeme taşındı. Ailesi tarafından zorla kaçırıldığı iddiasıyla programda aranan 18 yaşındaki genç kızın, 44 yaşındaki bir adama kaçtığı ortaya çıktı. Şoke eden olayın ardından canlı yayına bağlanan genç kız, "Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

ESRA EROL BEYZA NELER DEDİ?

Görüntülü olarak programa katılan Beyza, zorla kaçırılma iddiasının yalan olduğunu söyleyerek, "Telefonda konuştuk. Sonra otobüse bindim. Kütahya'ya yanına gittim. Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz. Kaçsak canlı yayına çıkmayız." dedi.