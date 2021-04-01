Esra Erol 1 Nisan'da neler oldu? Esra Erol 1 Nisan full izle!
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Esra Erol 1 Nisan'da neler oldu? Esra Erol 1 Nisan full izle!

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Esra Erol 1 Nisan'da neler oldu? Esra Erol 1 Nisan full izle!

Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol 31 Mart full izle! Atv canlı izle! Dün Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'da canlı izle! Esra Erol 1 Nisan'da neler oldu? Esra Erol 1 Nisan full izle!

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Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında akılların almadığı bir olay gerçekleşti. Güldane Bellikli- Muzaffer olayı nedir? Esra Erol'da Muzaffer kim? Esra Erol'da Muzaffer olayı nedir?

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Esra Erol'da Muzaffer kim? Esra Erol'da Muzaffer olayı nedir? Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL'DA MUZAFFER - GÜLDANE OLAYI NEDİR?

Güldane kiracı olarak aynı apartmana taşınması ile Muzaffer Bey ile tanıştı. Yeğenim diye tanıştırdığı Mehmet Ali isimli şahsın sürekli evde kalmasını istemeyen Muzaffer, bunu sürekli dile getirdi. Eşim bana şiddet uyguladığı diyen Güldane, Muzaffer Bey'in paralarımı aldı iddiasını reddetti.

Dilek Ulusan
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