Esra Dermancıoğlu Fransız Polisinin Yaptığı Baskın ile Şoke Oldu

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Mukaddes Yenge rolü ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, Fransa'da polis yüzünden zor anlar yaşadı. Video paylaşan Dermancıoğlu "Şansıma tüküreyim" diye isyan etti.

SAÇ ÖRGÜSÜ YARIM KALDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla günlük hayatına hayranlarını da dahil eden Esra Dermancıoğlu, Fransa'nın Cannes şehrinde çektiği bir videoyu paylaştı. Burada Afrikalı bir kadına saçlarını ördürmek isteyen Esra Dermancıoğlu, işlemin yarısında polis şoku yaşadı. Seyyar satıcılara baskın düzenleyen Fransız polisi yüzünden örülen saçı yarım kalan Esra , o ana dair hissettiklerini hesabından takipçilerine anlattı.

İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı:

