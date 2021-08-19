Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ortaya çıktı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ortaya çıktı!

Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ortaya çıktı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ve gözlerden uzak büyüttüğü kızı...

Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından sürpriz bir fotoğraf paylaştı.

52 yaşındaki oyuncu, kızı ve eski eşiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.

Oyuncunun, herkesin merak ettiği ama şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ve kızı Refia Dermancıoğlu ile olan fotoğrafı büyük ilgi çekti. Esra Dermancıoğlu fotoğrafın altına, "Çok hoşça kal Refoşumuz : ) Memo arada bir gel sana makarna yapayım" notunu düştü.

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına katılan Esra Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etmişti.

ALDATILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Üniversite eğitimini İsviçre'de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yapmıştır.

Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda, yurt dışında katıldığı workshopların ardından Laçin Ceylan'dan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Derya Alabora'nın konservatuvardaki derslerine katıldı. Esra Dermancıoğlu kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Avrupa Yakası'nda konuk oyuncu olarak geçti. Ardından Demet Akbağ'ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Bir Zamanlar Çukurova, Doksanlar ve Galip Derviş gibi dizilerde rol almıştır.

Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ortaya çıktı!
Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ortaya çıktı!
Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ortaya çıktı!
Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ortaya çıktı!

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Şimşek Meral Akşener Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Haluk Levent Demet Akalın
Spor Ali Koç Mert Günok Lionel Messi Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ortaya çıktı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:25:54. #1.16#

title