Esra Bilgiç Hakkında Flaş Çağatay Ulusoy İddiası!

Çağatay Ulusoygeçen yıl tv8'de ekrana gelecek OGM Pictures imzalı Süslü Korkuluk dizisi için anlaşmış ancak kanalda tanıtım bile dönmesine rağmen işler değişmiş ve yapımcı ile Acun Ilıcalı'nın yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle dizi tv8'nin yayın planından çıkarıldı.

Onur Güvenatam diziyi birçok kanal ve dijital platforma götürdükten sonra sonunda Netflix'le anlaşmıştı.

ESRA BİLGİÇ SÜRPRİZİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Netflix'le yapılan sözleşmenin ardından hangi oyuncularla yola devam edileceği merak konusu oldu. Bu arada dizi için "Kanunsuz Topraklar" dizisi final yapan güzel oyuncu Esra Bilgiç'eteklif gittiği öğrenildi.

SÜSLÜ KORKULUKDİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterildi. Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü ise büyük heyecan yarattı.

SÜSLÜ KORKULUK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Süslü Korkuluk, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, 2022 yılında yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç kimdir, nereli, kaç yaşında; 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Güzel oyuncu, Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle hayran kitlesini genişletti.