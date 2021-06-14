Esra Balamir kırmızı mayosuyla yürek hoplattı
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Esra Balamir kırmızı mayosuyla yürek hoplattı

Esra Balamir kırmızı mayosuyla yürek hoplattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Esra Balamir, 29 Haziran'da çıkaracağı yeni singlenin stüdyo okumalarını bitirdikten sonra soluğu Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te aldı.

Yakın bir arkadaşı ile önce gün Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülenen Esra Balamir, kırmızı mayosu ile plajdaki tüm dikkatleri üzerine çekti. Çok sıkı bir şekilde diyet yaparak yaza bomba gibi hazırlandığını söyleyen güzel şarkıcı, aşk var mı sorularına "Hayır aşk yok, uzun bir sürede hayatımda kimseyi görmek istemiyorum" dedi.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir 7 Eylül 1975 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu titrleri tanınmaktadır. Birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı. 1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Kariyer hayatına ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Daha sonra başka bir kanalda sabah programı sunmuştur. Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Esra Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı. 1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği'nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemektedir. Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır

Esra Balamir kırmızı mayosuyla yürek hoplattı
Esra Balamir kırmızı mayosuyla yürek hoplattı

Kaynak: Snob Magazin

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